Jannik Sinner | Ho imparato tante cose questa settimana a Torino voglio essere pronto

La parola d’ordine per Jannik Sinner è “Miglioramento “. L’ha dimostrato ancora una volta il tennista altoatesino ieri nella finale del Masters1000 di Parigi. Per la prima volta nell’atto conclusivo di questo torneo, Sinner ha trionfato, sconfiggendo in due set il canadese Felix Auger-Aliassime, completando un percorso sensazionale in cui non ha lasciato alcun parziale per strada. Dopo la vittoria a Vienna nella settimana precedente, la doppietta nel 1000 francese. Risultati che l’hanno portato nuovamente in vetta alla classifica mondiale, in un 2025 condizionato dalla sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Ho imparato tante cose questa settimana, a Torino voglio essere pronto”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli amici sono la famiglia che ti scegli Dopo il successo in finale a Parigi, Jannik Sinner ha voluto dedicare il trofeo a tutto il suo team: “Grazie per avermi spinto al limite. Sono molto felice di condividere tutto con voi. Grazie mille” #Tennis #Sinner #ParisR - facebook.com Vai su Facebook

Primo italiano a trionfare nel torneo 1000 di Parigi, doppietta Vienna-Parigi, quinto titolo stagionale, e 23° torneo vinto in carriera. Ma anche numero 1 nuovamente riconquistato, almeno per un po'. Qui la cronaca della splendida vittoria di Jannik Sinner - X Vai su X

Sinner torna numero uno al mondo grazie alla vittoria su Aliassime: Parigi nel destino - Al Roland Garros, il 10 giugno dell’anno scorso, Jannik Sinner era diventato numero 1 del mondo, col primo successo nell’ultimo ... Da ilmessaggero.it

Jannik Sinner è tornato sulla neve per la campagna di Gucci Altitude - Per presentare Gucci Altitude, la collezione che segna il debutto del brand nell’abbigliamento sportivo invernale, la maison fiorentina ha chiesto aiuto al suo Global Ambassador Jannik Sinner, fenomen ... Lo riporta gqitalia.it

Sinner: “Ho avuto lo stesso problema fisico avuto a Shanghai, ma sto imparando a gestirli. Una settimana intensa qui a Vienna” - Il tennista italiano ha commentato nella conferenza stampa post Vienna la quarta vittoria di un titolo nel corso della stagione. Come scrive tennisitaliano.it