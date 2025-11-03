Jannik Sinner e il legame col piccolo Valentin | la storia a lieto fine di Parigi

Un campione dentro e fuori dal campo. Non si vogliono strappare le lacrime forzatamente, ma raccontare quel che è. La settimana parigina di Jannik Sinner si è conclusa nella maniera migliore per lui: la conquista del titolo del Masters1000 (5° titolo di questa tipologia in carriera) e il ritorno al vertice della classifica mondiale. Un cammino esaltante, senza perdere set, che segue a stretto giro l’affermazione a Vienna. Sinner più forte anche della regola di Rino Tommasi, in riferimento all’alto numero di giocatori che, nella settimana successiva alla vittoria in un torneo, vengono sconfitti alla prima uscita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner e il legame col piccolo Valentin: la storia a lieto fine di Parigi

