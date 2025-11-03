Jannik Sinner è di nuovo numero uno del mondo quanto guadagna

Quifinanza.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è tornato a essere numero uno del mondo dopo la vittoria contro Felix Auger-Aliassime al Masters 1000 di Parigi. Un risultato che lo riporta in vetta al ranking ATP otto settimane dopo la finale persa agli US Open contro Carlos Alcaraz. L’azzurro, 24 anni, resterà in cima almeno fino alle ATP Finals di Torino (9-16 novembre 2025) e potrà chiudere la stagione da leader mondiale se vincerà il torneo o se conquisterà le Finals anche perdendo una partita ma solo se Alcaraz vince al massimo una partita. Quanto guadagna Sinner per essere numero uno. Diventare numero uno del mondo non comporta un premio economico diretto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

jannik sinner 232 di nuovo numero uno del mondo quanto guadagna

© Quifinanza.it - Jannik Sinner è di nuovo numero uno del mondo, quanto guadagna

Scopri altri approfondimenti

jannik sinner 232 nuovoI nuovi record battuti da Jannik Sinner dopo il trionfo a Parigi - Nuovo titolo, nuovi record per il cannibale Jannik Sinner che in poco più di 30 giorni, si &#232; messo in tasca ben 4 titoli (se consideriamo anche il Six Kings Slam). Segnala msn.com

jannik sinner 232 nuovoJannik Sinner straripante trionfa per la prima volta a Parigi: &#232; di nuovo il numero 1 al mondo - Aliassime ma festeggia la gioia più bella: scavalca Carlos Alcaraz ed è di nuovo il ... fanpage.it scrive

jannik sinner 232 nuovoJannik Sinner sul trono: “N.1 incredibile con quello che &#232; successo…Ho voluto mettermi in gioco, tifo per Musetti” - Da domani Jannik Sinner sarà nuovamente il numero 1 del mondo: l'azzurro supera il canadese Felix Auger- Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner 232 Nuovo