Jake La Furia | Mi Fist? Bello ma chi se lo ricorda più — il peso e la leggerezza di un capolavoro del rap italiano

Jake La Furia ribadisce, ancora una volta, che non è quelli di Mi Fist e in fondo non gliene frega nemmeno molto. È probabilmente il masterpiece del rap italiano di inizio millennio. Per molti (compreso lo scrivente) è la ragione per cui il rap è divenuto il genere musicale di riferimento. Parliamo di Mi Fist, album uscito nel 2003 e diventato negli anni una pietra miliare del rap italiano (oltre che la ragione per cui il genere nel Bel Paese non è morto – e in tal senso sarebbe da menzionare anche Mr Simpatia di Fabri Fibra). Nonostante tutti gli amanti del genere la pensino così, i Club Dogo hanno un rapporto ben differente con il loro album d’esordio (perché il precedente album, 3 MC’s al Cubo, era uscito come Sacre Scuole) e lo hanno esplicitato in più occasioni, tanto da chiamare il loro ultimo album prima della reunion del 2024 Non siamo più quelli di Mi fist. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Jake La Furia: “Mi Fist? Bello, ma chi se lo ricorda più” — il peso (e la leggerezza) di un capolavoro del rap italiano

