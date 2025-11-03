Ivo Castellucci il reduce cisternese festeggia i suoi 104 anni sull’Altare della Patria
Celebrazioni anche a Latina e nella provincia pontina per il 4 Novembre. Questa mattina a Cisterna c’è stata la cerimonia dedicata appunto al Giorno dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate, anticipata di 24 ore secondo quanto disposto dalla Prefettura che ha invitato le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Condannare l'ex Amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, a 18 anni e 6 mesi: questa la richiesta arrivata dai pm al processo per il crollo del ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, causò 43 morti https://tinyurl.com/bdhv7csm - facebook.com Vai su Facebook
Cisterna celebra l’Unità d’Italia e le Forze Armate: omaggio a Ivo Castellucci, il reduce che domani compie 104 anni - Il veterano sarà festeggiato domani sull’Altare della Patria alla presenza del Presidente Mattarella ... Segnala latinaoggi.eu
104esimo compleanno sull’Altare della Patria, per il reduce cisternese Ivo Castellucci - Questa mattina, lunedì, a Cisterna si è svolta la cerimonia dedicata al Giorno dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate, anticipata di un ... Da h24notizie.com
Giorgia Meloni incontra il reduce di guerra di 103 anni: "La verrò a trovare per una partita a carte" - Innanzitutto per l’età, 103 anni, e poi per gli auguri ricevuti personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo riporta ilmessaggero.it