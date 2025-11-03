Ivo Castellucci il reduce cisternese festeggia i suoi 104 anni sull’Altare della Patria
Celebrazioni anche a Latina e nella provincia pontina per il 4 Novembre. Questa mattina a Cisterna c’è stata la cerimonia dedicata appunto al Giorno dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate, anticipata di 24 ore secondo quanto disposto dalla Prefettura che ha invitato le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
CISTERNA | Il reduce Ivo Castellucci spegne 104 candeline sull’Altare della Patria, nel giorno dedicato al Milite Ignoto - facebook.com Vai su Facebook
? Il reduce cisternese Ivo Castellucci festeggerà il suo 104° compleanno sull’Altare della Patria - X Vai su X
Cisterna, il reduce Ivo Castellucci: 104 anni, nato il giorno del Milite Ignoto - Un uomo che, come il Milite Ignoto, rappresenta la dedizione, il sacrificio e l’amore per la Patria: un secolo che cammina ... Segnala latinacorriere.it
104esimo compleanno sull’Altare della Patria, per il reduce cisternese Ivo Castellucci - Questa mattina, lunedì, a Cisterna si è svolta la cerimonia dedicata al Giorno dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate, anticipata di un ... Riporta h24notizie.com
Cisterna celebra l’Unità d’Italia e le Forze Armate: omaggio a Ivo Castellucci, il reduce che domani compie 104 anni - Il veterano sarà festeggiato domani sull’Altare della Patria alla presenza del Presidente Mattarella ... Come scrive latinaoggi.eu