Iva Zanicchi senza freni a Belve | stoccate a Mina caduta in studio e l’anatema su Ok il prezzo è giusto VIDEO

Un’intervista che diventa un caso televisivo. Quando Iva Zanicchi entra a Belve, lo studio sembra non bastarle. Non ha filtri, non cerca di piacere. È ironica, pungente, a tratti spietata. Francesca Fagnani la incalza, lei risponde con la leggerezza di chi non deve più dimostrare niente a nessuno. Eppure, durante quella conversazione, qualcosa cambia: il mito si incrina, la donna emerge. E poi, a fine registrazione, l’imprevisto — una caduta rovinosa al centro dello studio, ripresa dalle telecamere e che verrà mandata in onda il 4 novembre. “La migliore sono io”, dice sorridendo. E in quell’istante, l’Aquila di Ligonchio decolla, inciampa, cade. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Iva Zanicchi senza freni a Belve: stoccate a Mina, caduta in studio e l’anatema su Ok il prezzo è giusto (VIDEO)

