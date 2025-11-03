IVA ZANICCHI LANCIA L’ANATEMA SU OK IL PREZZO È GIUSTO | FLOP TREMENDO SENZA DI ME

Iva Zanicchi non usa giri di parole e commenta a Belve, il talk show di Francesca Fagnani che la vede tra gli ospiti della seconda puntata, il ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto. Il celebre format, tra i maggiori successi delle reti Mediaset prima con Gigi Sabani e poi con la Zanicchi, torna in tv nel 2026 con una serie di puntate test destinate alla prima serata di Rai1. Non è stato ancora scelto il conduttore ma le indiscrezioni parlano di Flavio Insinna, rientrato in Rai dopo la parentesi a La7 con Famiglie d’Italia e ora impegnato nel cast di Tale e Quale Show. L’Aquila di Ligonchio si era già espressa su Ok e aveva indicato come sue erede naturale Antonella Clerici al timone del celebre game show. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - IVA ZANICCHI LANCIA L’ANATEMA SU OK IL PREZZO È GIUSTO: “FLOP TREMENDO SENZA DI ME”

