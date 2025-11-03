Iva Zanicchi | I guai col Fisco? Persone che consideravo genitori mi hanno fregata Ok il prezzo è giusto non può esistere senza di me

Torna Belve, il programma cult di Rai2 condotto da Francesca Fagnani: oggi in prima serata, alle 21.20, tra gli ospiti della seconda puntata ci sarà Iva Zanicchi, che si. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Iva Zanicchi: «I guai col Fisco? Persone che consideravo genitori mi hanno fregata. Ok il prezzo è giusto non può esistere senza di me»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Iva Zanicchi: «I guai col Fisco? Persone che consideravo genitori mi hanno fregata. Ok il prezzo è giusto non può esistere senza di me» - Torna Belve, il programma cult di Rai2 condotto da Francesca Fagnani: oggi in prima serata, alle 21. Lo riporta msn.com

Iva Zanicchi a Belve: «"Ok, il prezzo è giusto" senza di me sarà un flop. Mina? Se esce da Lugano finisce il mito» - Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e giunto alla sesta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21. msn.com scrive

Iva Zanicchi: «"Ok, il prezzo è giusto" senza di me sarà un flop. Mina? Se esce da Lugano finisce il mito» - A "Belve" le confessioni della presentatrice e cantante. msn.com scrive