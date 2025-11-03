Iva Zanicchi caduta nello studio di Belve | cosa è successo

Attimi di paura nello studio di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai2. Durante la registrazione della seconda puntata della nuova stagione, Iva Zanicchi, 85 anni, è rimasta vittima di una brutta caduta, inciampando sul celebre “binario” del carrello che consente alla telecamera di muoversi tra la conduttrice e gli ospiti. L’incidente è avvenuto nel corso della puntata che andrà in onda martedì 4 novembre, nella quale la cantante, soprannominata “l’aquila di Ligonchio”, sarà protagonista insieme ad Adriano Pappalardo e Irene Pivetti. L’incidente in studio. Come riportato da Davide Maggio, che aveva anticipato l’episodio, la Zanicchi è inciampata mentre attraversava i binari, nonostante l’avvertimento della Fagnani, che solitamente mette in guardia tutti i suoi ospiti con un ironico " Occhio al binario ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iva Zanicchi, caduta nello studio di Belve: cosa è successo

Altri contenuti sullo stesso argomento

"É caduta in studio". Paura per Iva Zanicchi durante la registrazione di Belve: il preoccupante restroscena https://buff.ly/HjM1x3E - facebook.com Vai su Facebook

Iva Zanicchi, brutta caduta nello studio di Belve: la cantante inciampa nel "binario maledetto" e scattano i soccorsi - «Occhio al binario»: Francesca Fagnani è solita avvertire tutti i suoi ospiti all'ingresso nello studio di Belve, ma durante ... Scrive msn.com

Iva Zanicchi, caduta a Belve: attimi di paura in studio, ecco come sta adesso - Attimi di paura a Belve per Iva Zanicchi: la cantante cade sul celebre “binario maledetto”: cosa è successo e come sta. Riporta donnaglamour.it

Incidente per Iva Zanicchi a Belve: “Brutta caduta durante la registrazione”/ Cos’è successo e come sta - Incidente per Iva Zanicchi a Belve da Francesca Fagnani, cade di nuovo: "Brutta caduta durante la registrazione" Cos'è successo e come sta ... Lo riporta ilsussidiario.net