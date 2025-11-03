Iva Zanicchi caduta nello studio di Belve | cosa è successo

Attimi di paura nello studio di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai2. Durante la registrazione della seconda puntata della nuova stagione, Iva Zanicchi, 85 anni, è rimasta vittima di una brutta caduta, inciampando sul celebre “binario” del carrello che consente alla telecamera di muoversi tra la conduttrice e gli ospiti. L’incidente è avvenuto nel corso della puntata che andrà in onda martedì 4 novembre, nella quale la cantante, soprannominata “l’aquila di Ligonchio”, sarà protagonista insieme ad Adriano Pappalardo e Irene Pivetti. L’incidente in studio. Come riportato da Davide Maggio, che aveva anticipato l’episodio, la Zanicchi è inciampata mentre attraversava i binari, nonostante l’avvertimento della Fagnani, che solitamente mette in guardia tutti i suoi ospiti con un ironico " Occhio al binario ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

