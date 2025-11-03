Iva Zanicchi brutta caduta a Belve Poi le frecciate a Mina e sul ritorno di Ok il prezzo è giusto

Reggio Emilia, 3 novembre 2025 - Iva Zanicchi ospite a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai2. Con un imprevisto: la cantante reggiana è inciampata nel binario, che permette al carrello della telecamera di spostarsi, finendo a terra: subito soccorsa, è stato poi possibile riprendere la registrazione della puntata, che andrà in onda prima serata, martedì alle 21.20. Iva Zanicchi si racconta come mai prima e non risparmia stoccate. Ed è scatenata soprattutto su Mina. Cosa ha detto Iva Zanicchi su Mina. "Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anno fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati.

