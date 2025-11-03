Iva Zanicchi a Belve | Ok il prezzo è giusto non può esistere senza di me E parla dei problemi col fisco

Iva Zanicchi è tornata protagonista grazie all'intervista a Belve. Tra ironia e sincerità ha parlato di Mina, ha sfidato la Rai che vuole far tornare in tv Ok, il prezzo è giusto e chiarito una volta per tutte il mistero dell'ipnosi. Senza dimenticare i guai fiscali che per un periodo hanno minato la sua credibilità e reputazione. E l'hanno ferita profondamente. L'intervista di Iva Zanicchi a Belve. Dopo la breve caduta nello studio di Belve, dove per fortuna non si è fatta nulla, Iva Zanicchi si è raccontata senza filtri a Francesca Fagnani. Quando è stata nominata la Tigre di Cremona, ovvero Mina, la Zanicchi ha risposto con la solita ironia, colpendo nel segno.

