Iva Zanicchi a Belve la verità sulla pipì dietro al divano I guai col fisco e la rivale Mina | Perché è meglio che non torni in Italia – Il video

C’è anche Iva Zanicchi tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. Di fronte alla raffica di domande della giornalista, «L’aquila di Ligonchio» — come viene ancora chiamata da alcuni fan — si racconta, a partire da alcuni momenti più memorabili della sua carriera. Uno di questi è il famoso sketch, risalente agli anni Novanta in una puntata di Carramba che fortuna con Raffaella Carrà, in cui Zanicchi fu ipnotizzata per finta da un mago in diretta e si nascose dietro un divano per fare la pipì, o addirittura altro secondo alcuni fan. «Era tutto finto?», chiede Fagnani. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Iva Zanicchi, brutta caduta nello studio di Belve: la cantante inciampa e scattano i soccorsi. Come sta ora >> https://buff.ly/M4A3yOP - facebook.com Vai su Facebook

Belve 2025, ospiti della seconda puntata: Irene Pivetti, Iva Zanicchi, Maria De Filippi, Adriano Pappalardo - X Vai su X

Iva Zanicchi, brutta caduta nello studio di Belve: l’episodio sul binario maledetto - Iva Zanicchi, durante la registrazione di Belve, è inciampata sul binario dello studio, ma si è subito rialzata e ha proseguito l’intervista con il sorriso. Riporta news.fidelityhouse.eu

Belve, brutta caduta per Iva Zanicchi durante la registrazione: ecco cosa è successo - Momenti di paura durante la registrazione della puntata di "Belve": Iva Zanicchi protagonista di una brutta caduta ... Secondo notizie.it

Iva Zanicchi a Belve: “La pipì dietro il divano? Una grande attrice. Ok, il prezzo è giusto senza me sarà un flop” - Iva Zanicchi a Belve non risparmia nessuno: la stoccata a Mina sulla rivalità e il consiglio di restare a Lugano, minaccia la Rai su Ok il prezzo è giusto ... Riporta fanpage.it