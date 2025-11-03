Iv | Boschi ' finita relazione con Berruti dopo fine storie così c' è sempre dispiacere'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Se è vero che la mia relazione con Giulio Berruti è terminata? "Si, purtroppo è vero, sì. Anche se in questi casi fa molto fico e molto corretto dire ''. Come sempre dopo la fine di una storia così importante penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti". Lo dice Maria Elena Boschi a Un Giorno da Pecora.

