Iv | Boschi ' finita relazione con Berruti dopo fine storie così c' è sempre dispiacere'

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Se è vero che la mia relazione con Giulio Berruti è terminata? “Si, purtroppo è vero, sì. Anche se in questi casi fa molto fico e molto corretto dire ‘'. Come sempre dopo la fine di una storia così importante penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti”. Lo dice Maria Elena Boschi a Un Giorno da Pecora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

iv boschi finita relazione con berruti dopo fine storie cos236 c 232 sempre dispiacere

© Iltempo.it - Iv: Boschi, 'finita relazione con Berruti, dopo fine storie così c'è sempre dispiacere'

Altre letture consigliate

iv boschi finita relazioneMaria Elena Boschi e Giulio Berruti, è finita - La notizia, anticipata da Dagospia, è stata confermata dalla stessa ... Si legge su vanityfair.it

iv boschi finita relazioneMaria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: love story finita dopo 5 anni - Dopo le indiscrezioni di Dagospia, la conferma dell'ex ministra a Chi. Segnala iodonna.it

iv boschi finita relazioneBoschi-Berruti, amore al capolinea: tutta la verità e spunta un terzo nome a sorpresa - Maria Elena Boschi conferma la fine della relazione con Giulio Berruti e si parla di un nuovo amore nella sua vita. Come scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Iv Boschi Finita Relazione