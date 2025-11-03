Italia U17 il Mondiale parte bene | Inacio-gol battuto il Qatar padrone di casa

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurrini di Favo conquistano i tre punti al debutto (seppur con qualche brivido) grazie alla rete del talento del Borussia Dortmund. Prossima avversaria la Bolivia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

