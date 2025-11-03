Italia U17 il Mondiale parte bene | Inacio-gol battuto il Qatar padrone di casa
Gli azzurrini di Favo conquistano i tre punti al debutto (seppur con qualche brivido) grazie alla rete del talento del Borussia Dortmund. Prossima avversaria la Bolivia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
, Domenica 3 Novembre 1918 Prima guerra mondiale:nel giorno in cui viene firmato l'armistizio di Villa Giusti fra l'impero austro-ungarico e l'Italia, le truppe del Regio Esercito italiano entrano a Trieste e Trento Sfoglia l'archivio storico -> http - facebook.com Vai su Facebook
Oggi è la Giornata Mondiale della #Menopausa. Ci ricorda che perimenopausa e menopausa sono fasi naturali della vita e che ogni donna le vive in modo diverso. #WorldMenopauseDay - X Vai su X
Italia U17, il Mondiale parte bene: Inacio-gol, battuto il Qatar padrone di casa - Sul campo 7 dell’Aspire Zone, l’enorme città dello sport di Doha, basta il gol di Samuele Inacio nel prim ... Riporta msn.com
Le partite di oggi, lunedì 3 novembre 2025: Sassuolo-Genoa e Lazio-Cagliari - Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 3 novembre 2025: in Serie A i biancocelesti cercano un rilancio verso la zona Europa ... Scrive calciomagazine.net
Convocati Italia U17 per il Mondiale di categoria: ci sono Elimoghale e altri due bianconeri! Ecco quante partite salteranno con la Juve - Convocati Italia U17 per il Mondiale di categoria: tutti i dettagli sui bianconeri chiamati per questo grande evento C’è un pezzo importante di Juventus nella spedizione Azzurra che prenderà parte al ... juventusnews24.com scrive