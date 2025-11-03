Italia tornano le trivelle Ma il vero giacimento si chiama risparmio energetico
Il governo Meloni è pronto a far riprendere le concessioni di autorizzazioni per nuove estrazioni petrolifere e, soprattutto, gasiere nel territorio nazionale. A tre anni dallo stop di nuove concessioni, decretato dall’entrata in vigore del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (Pitesai), fonte di profondi vincoli ambientali che il governo di Mario Draghi allora in carica e quello di Giorgia Meloni subentrato nell’ottobre 2022 hanno provato a lungo a rimuovere, a sciogliere il bandolo della matassa ha pensato il Tar del Lazio che a febbraio 2024 ha dichiarato il piano stesso nullo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Petrolio e gas, l’Italia riapre il dossier "trivelle": dopo lo stop tornano oltre 30 licenze di esplorazione - Sul tavolo l’ipotesi “gas release” per calmierare i costi delle imprese energivore ... Si legge su today.it