italia ricca ma ferma tutte le contraddizioni secondo polillo

Purtroppo gli ultimi dati Istat – crescita zero nel terzo trimestre – non sono confortanti. Vero è che essi sono ancora coerenti con le previsioni governative – crescita dello 0,5% a fine anno – ma il dato non può consolare. Destinato com'è ad accrescere la polemica da parte di un'opposizione, da tempo sul piede di guerra. Assisteremo, pertanto, ad un dibattito sempre più surreale, come è stato del resto quello degli ultimi 10 anni, che ha accompagnato ogni volta il varo della legge di bilancio. Fosse ancora vivo il grande Totò non avrebbe esitato a parlare di quisquilie e pinzellacchere. Mentre il lato più oscuro della crisi italiana rimaneva quel tabù che, per anni, è stato ignorato e rimosso.

