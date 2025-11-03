Italia ricca ma ferma Tutte le contraddizioni secondo Polillo
Purtroppo gli ultimi dati Istat – crescita zero nel terzo trimestre – non sono confortanti. Vero è che essi sono ancora coerenti con le previsioni governative – crescita dello 0,5% a fine anno – ma il dato non può consolare. Destinato com’è ad accrescere la polemica da parte di un’opposizione, da tempo sul piede di guerra. Assisteremo, pertanto, ad un dibattito sempre più surreale, come è stato del resto quello degli ultimi 10 anni, che ha accompagnato ogni volta il varo della legge di bilancio. Fosse ancora vivo il grande Totò non avrebbe esitato a parlare di quisquilie e pinzellacchere. Mentre il lato più oscuro della crisi italiana rimaneva quel tabù che, per anni, è stato ignorato e rimosso. 🔗 Leggi su Formiche.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Calcio Club seguirà la gara di coppa Italia attraverso una ricca fotogallery del nostro Sergio Porcelli - facebook.com Vai su Facebook
Blocchiamo tutto. L'Italia si ferma per Gaza - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella ... Come scrive huffingtonpost.it
"Blocchiamo tutto", l'Italia si ferma per Gaza. Lo sciopero per settori - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella ... Si legge su ansa.it
L’Italia si ferma nelle ore più calde: tutte le ordinanze contro l’ondata di calore in tutte le regioni - L’Italia si ferma nelle ore più calde: tutte le ordinanze contro l’ondata di calore in tutte le regioni (getty images) Stop ai lavori, multe e accessi gratis: cosa stanno facendo le Regioni contro ... Come scrive alfemminile.com