Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ho intenzione di visitare Doha prima della fine dell'anno per rafforzare ulteriormente il dialogo strategico tra i nostri paesi ed esplorare nuove strade per approfondire la nostra cooperazione in settori di reciproco interesse". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al giornale qatarino Peninsula, aggiungendo che "lo scorso settembre abbiamo firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dando seguito alla proficua collaborazione già instaurata durante la Coppa del Mondo Fifa 2022 tenutasi a Doha. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia-Qatar: Tajani, 'andrò a Doha per rafforzare dialogo strategico tra i nostri paesi'