Italia-Qatar | Tajani ' andrò a Doha per rafforzare dialogo strategico tra i nostri paesi'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ho intenzione di visitare Doha prima della fine dell'anno per rafforzare ulteriormente il dialogo strategico tra i nostri paesi ed esplorare nuove strade per approfondire la nostra cooperazione in settori di reciproco interesse". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al giornale qatarino Peninsula, aggiungendo che "lo scorso settembre abbiamo firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dando seguito alla proficua collaborazione già instaurata durante la Coppa del Mondo Fifa 2022 tenutasi a Doha. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Un grande onore incontrare l’Ambasciatore d’Italia in Qatar Paolo Toschi in occasione della tappa del Campionato Mondiale Aquabike di Doha . Il Presidente @giorgioviscione ha condiviso con lui l’entusiasmo e l’orgoglio per la presenza degli atleti italian - facebook.com Vai su Facebook
I convocati dell’Italia U17 per il Mondiale in Qatar: spiccano Inacio e Elimoghale - X Vai su X
Tajani: «Governo di unità nazionale? L'ipotesi non esiste. Non prevedo altre fughe da FI» - Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, il centrodestra ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come scrive ilgazzettino.it
Tajani: "Oggi rientro dei 15 attivisti italiani". Tra loro La Piccirella - “Gli ultimi 15 italiani della Flottilla rimasti in Israele partiranno domani con un volo charter per Atene. Segnala rainews.it
Tajani annuncia che l'Italia chiederà la tregua olimpica per Milano-Cortina - L'Italia chiederà una "tregua olimpica" per tutti i conflitti in corso in occasione delle prossime Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Si legge su huffingtonpost.it