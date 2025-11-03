Italia crolla un albero vicino all’ospedale Auto distrutte

La tranquillità di un quartiere residenziale è stata brutalmente interrotta da un suono sordo e terrificante, il rumore del legno vivo che si spezza e cede. Un gigante verde, che per anni aveva offerto ombra e respiro, si è schiantato a terra con una violenza inaudita. Il suo fusto, come un pugno pesante, ha colpito in pieno il metallo e la lamiera delle automobili in sosta, trasformando la strada in uno scenario di rottami e rami spezzati. Il fragore ha subito lasciato spazio a un gelo di paura, intensificato dalla consapevolezza di trovarsi a pochi metri da un ospedale pediatrico, un luogo di continuo viavai di famiglie.

