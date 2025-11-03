Italia-Australia Quilter Nations Series rugby 2025 | programma orario tv streaming
Primo appuntamento con le Quilter Nations Series per l’Italia del rugby che sabato 8 novembre, con fischio d’inizio alle 18.30, ospita l’Australia. Primo dei tre test match per gli azzurri di Gonzalo Quesada che nelle prossime settimane affronteranno anche Sudafrica e Cile. Per l’Italia un esordio ostico, contro una delle grandi del panorama mondiale del rugby, seppur una squadra da tempo alla ricerca di se stessa. L’Australia arriva, infatti, da anni difficili, anche se nell’ultima Rugby Championship ha mostrato importanti passi avanti. Gli azzurri sono chiamati a una grande prova per portare a casa una vittoria e partire col piede giusto nel percorso che li porterà tra pochi mesi al Sei Nazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
