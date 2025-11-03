Italia Anna Laura Valsecchi accoltellata alle spalle in Gae Aulenti | rintracciato l’aggressore Chi è Vincenzo Lanni

Milano, 3 novembre, ore 20:40 – I Carabinieri del capoluogo lombardo hanno individuato e fermato l’uomo ritenuto responsabile dell’aggressione con un coltello ai danni di una 43enne, Anna Laura Valsecchi, impiegata di Finlombarda, accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla segnalazione di una donna che, dopo la diffusione del video dell’accoltellamento, ha riconosciuto nelle immagini il proprio fratello gemello. L’uomo è stato successivamente rintracciato in un hotel di Milano, dove alloggiava da alcuni giorni dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero situata nel varesotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

