Italia Anna Laura Valsecchi accoltellata alle spalle in Gae Aulenti | rintracciato l’aggressore Chi è Vincenzo Lanni

Thesocialpost.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 3 novembre, ore 20:40 – I Carabinieri del capoluogo lombardo hanno individuato e fermato l’uomo ritenuto responsabile dell’aggressione con un coltello ai danni di una 43enne, Anna Laura Valsecchi, impiegata di  Finlombarda, accoltellata questa mattina in  piazza Gae Aulenti. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla segnalazione di una donna che, dopo la diffusione del video dell’accoltellamento, ha riconosciuto nelle immagini il proprio fratello gemello. L’uomo è stato successivamente rintracciato in un  hotel di Milano, dove alloggiava da alcuni giorni dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero situata nel varesotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia anna laura valsecchi accoltellata alle spalle in gae aulenti rintracciato l8217aggressore chi 232 vincenzo lanni

© Thesocialpost.it - Italia, Anna Laura Valsecchi accoltellata alle spalle in Gae Aulenti: rintracciato l’aggressore. Chi è Vincenzo Lanni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

italia anna laura valsecchiChi è Vincenzo Lanni, l'uomo sospettato di aver accoltellato Anna Laura Valsecchi - Si chiama Vincenzo Lanni ed ha 59 anni il sospettato dell'aggressione in piazza Gae Aulenti, a Milano, nei confronti di Anna Laura Valsecchi. Segnala ansa.it

italia anna laura valsecchiAnna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti da Vincenzo Lanni, chi è e il precedente del 2015 - Aggressione a Milano: Anna Laura Valsecchi accoltellata in piazza Gae Aulenti. Secondo virgilio.it

Milano, le immagini dell'insensato accoltellamento della manager di Finlombarda in piazza Gae Aulenti - Sono impressionanti le immagini dell'accoltellamento di Anna Laura Valsecchi, manager di Finlombarda, questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Anna Laura Valsecchi