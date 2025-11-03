Il tragico evento che ha sconvolto la tranquillità di Boscoreale, nel Napoletano, ha trovato un primo riscontro nelle indagini con il fermo dei due presunti responsabili della morte di Pasquale Nappo, un giovane operaio di soli diciotto anni. La notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre, in piazza Pace, Pasquale è stato raggiunto da un proiettile vagante esploso da un commando. Una vicenda dai contorni ancora in parte da definire, ma che fin dalle prime battute ha lasciato intendere la sua natura di tragedia efferata e, secondo i familiari, totalmente immotivata e legata a un fatale errore. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha formalizzato il provvedimento di fermo nei confronti dei due giovani, rispettivamente di diciotto e ventitré anni, che si sono consegnati ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, 18enne ucciso a colpi di pistola. Ora la notizia sui due killer: “Appena successo”