It | Welcome to Derry svela le origini della famiglia Hanlon e il legame con la memoria di Derry

3 nov 2025

It: Welcome to Derry, la nuova serie ambientata nell’universo di Stephen King comincia a svelare le connessioni che legano i suoi personaggi alla saga originale di It. Una delle più significative riguarda la famiglia Hanlon. Il bambino Will Hanlon, interpretato da Blake Cameron James, è infatti destinato a diventare il padre di Mike Hanlon, futuro membro del Club dei Perdenti e custode della memoria di Derry. Nella serie vediamo anche il maggiore Leroy Hanlon, interpretato da Jovan Adepo, e sua moglie Charlotte, interpretata da Taylour Paige. La loro storia si intreccia con il tema del razzismo e della segregazione negli anni Sessanta, ma anche con le prime avvisaglie del male che corrompe la cittadina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

