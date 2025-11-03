Istituto zooprofilattico altra grana per la direttrice Di Gaudio | Consulenze esterne incompatibili con il suo ruolo
Non solo l'uso “poco trasparente” del bancomat aziendale, ma anche presunti conflitti di interesse legati a consulenze esterne, con una contestazione formale di incompatibilità rispetto all'incarico che ricopre e che parte proprio dal comparto anticorruzione dell'ente di cui è a capo. Nuova. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
A segnalare il ritrovamento è stata l’associazione ambientalista Mareamico, che ha subito informato la Capitaneria di porto e l’Istituto zooprofilattico - facebook.com Vai su Facebook
Istituto zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta riconosciuto come Centro di referenza nazionale sulle allergie alimentari - "Oggi l’Istituto effettua dalle 400 alle 800 analisi all’anno per la verifica della presenza di glutine negli alimenti da inserire o presenti in prontuario. quotidianosanita.it scrive
Istituto zooprofilattico, indagine della Procura Europea - Cronaca Altri video Istituto zooprofilattico, indagine della Procura Europea L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia sotto i riflettori della Procura Europea che ha avviato un'indagine e ... Scrive rainews.it