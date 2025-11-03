UN ALLOGGIO gratuito, un pacchetto welfare e una prospettiva di lavoro stabile in un settore che cambia pelle con l’intelligenza artificiale. È la proposta che accompagna il piano di crescita dell’Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC), che entro il 2026 metterà a segno 700 nuove assunzioni tra guardie giurate e operatori della sicurezza. Il progetto, parte del piano industriale 2024-2026, punta a rafforzare la presenza sul territorio e a sostenere la domanda crescente di servizi integrati di sicurezza per imprese e pubbliche amministrazioni. Ma soprattutto vuole rendere più attrattivo un mestiere che oggi, con l’evoluzione tecnologica e i nuovi sistemi di sorveglianza intelligente, richiede competenze sempre più trasversali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Istituto di Vigilanza. Coopservice: 700 assunzioni entro il 2026