Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito che Hezbollah sta cercando di riarmarsi e che Israele agirà in nome dell'”autodifesa”, sostenendo che tali operazioni sono in linea con i “termini del cessate il fuoco”. “Hezbollah sta giocando col fuoco e il presidente del Libano (Joseph Aoun) sta tergiversando”, ha indicato Katz – ministro della difesa israeliano- in una nota. “L’impegno del governo libanese a disarmare Hezbollah e a rimuoverlo dal Libano meridionale deve essere concretizzato. La massima applicazione delle misure continuerà e persino si intensificherà: non permetteremo alcuna minaccia ai residenti del nord di Israele”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Israele minaccia Hezbollah e il Libano

