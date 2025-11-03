Israele l’ex procuratrice dell’Idf in carcere | arrestata dopo essere sparita per ore

L’ex avvocata generale militare dell’esercito di Israele ( Idf ), la maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, rimarrà in carcere fino a mezzogiorno di mercoledì 5 novembre. Lo ha stabilito il tribunale di Tel Aviv. Lei e l’ex procuratore capo militare, il colonnello Matan Solomosh, sono stati arrestati domenica sera con l’ accusa di aver tentato di ostacolare un’indagine sulla fuga di notizie di filmati che mostrano gli abusi su un prigioniero palestinese nel campo di detenzione di Sde Teiman. Anche Solomosh rimarrà in carcere fino a mezzogiorno di mercoledì. La polizia sospetta che sapesse che Tomer-Yerushalmi era dietro la fuga di notizie di Sde Teiman e abbia cercato di coprirla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

