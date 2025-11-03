Israele arrestata procuratrice generale militare Yifat Tomer-Yeroushalmi dopo diffusione video su abuso detenuto palestinese da parte di Idf

Arrestata Yifat Tomer-Yeroushalmi con l'accusa di ostruzione alla giustizia e di aver coperto un'indagine sulla fuga di un video che ritrae soldati israeliani abusare di un detenuto palestinese nel carcere di Sde Teiman. Il video è stato diffuso intenzionalmente la donna, a detta sua, "nel tentativo.

