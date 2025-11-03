Israele arrestata l' ex procuratrice militare Idf | sospetti di insabbiamento | Hamas consegna tre corpi di ostaggi

Fermati Yifat Tomer-Yerushalmi e l’ex procuratore capo Matan Solomosh: indagano per la fuga di un video sugli abusi nel centro di Sde Teiman. I miliziani di Hamas hanno restituito i resti di tre ostaggi, tra cui il colonnello Assaf Hamami. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

