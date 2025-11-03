Israele arrestata l' ex procuratrice militare Idf | sospetti di insabbiamento | Hamas consegna tre corpi di ostaggi
Fermati Yifat Tomer-Yerushalmi e l’ex procuratore capo Matan Solomosh: indagano per la fuga di un video sugli abusi nel centro di Sde Teiman. I miliziani di Hamas hanno restituito i resti di tre ostaggi, tra cui il colonnello Assaf Hamami. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Greta Thunberg ha rilasciato un’intervista alla testata svedese Aftonbladet, parlando della sua detenzione in Israele dopo essere stata arrestata per aver essersi unita alla Global Sumud Flotilla. Thunberg ha raccontato le gravi violenze subite da parte delle au - facebook.com Vai su Facebook
Israele, paura per la procuratrice militare che aveva diffuso il video degli abusi sui prigionieri palestinesi: «Era sparita lasciando una lettera» - Yerushalmi si è dimessa venerdì dopo aver ammesso di aver consentito la diffusione di un video che mostra militari israeliani mentre maltrattano un detenuto palestinese. Scrive msn.com
Consegnati a Israele i corpi di tre ostaggi rapiti il 7 ottobre - Il convoglio con i corpi degli ostaggi israeliani è arrivato a Tel Aviv La colonna di veicoli che trasportava i corpi degli ostaggi israeliani è arrivata all'istituto nazionale di medicina legale di T ... Da msn.com
Israele, l'ex 007 Marco Mancini avverte: "Hamas cambia pelle. Ecco come prova a tornare al potere" - Marco Mancini, ex agente dei servizi segreti italiani già responsabile del controspionaggio e a lungo ai vertici del Dis, nella lista dei prigionieri che Israele dovrebbe rilasciare su richiesta di ... iltempo.it scrive