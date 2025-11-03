Israele arrestata l’ex capo della procura militare | è accusata di fughe di notizie

La polizia israeliana ha posto in stato di fermo l’ex Avvocato Generale Militare, il maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, insieme all’ex Procuratore Capo Militare. I due sono al centro di una delicata inchiesta condotta da un’unità speciale della polizia per presunti reati di ostruzione alla giustizia, abuso di fiducia e fuga di informazioni riservate. L’indagine, che da giorni monopolizza l’attenzione dei media israeliani, minaccia di aprire una crisi istituzionale ai vertici dell’apparato giudiziario delle Forze di Difesa israeliane (IDF). In una nota ufficiale, il portavoce della polizia ha confermato che «nell’ambito delle indagini in corso, è stata recentemente disposta la custodia di due figure di rilievo coinvolte nel caso». 🔗 Leggi su Panorama.it

