Era scomparsa per alcune ore, facendo temere per la sua vita. E’ stata ritrovata a Herzliya, spiaggia vicino a Tel Aviv, poco prima di finire in manette. L’ex procuratrice militare israeliana Yifat Tomer-Yeroushalmi è stata arrestata in relazione a un’indagine sulla fuga di notizie di un video che mostra s oldati israeliani che abusano di detenuti palestinesi nel carcere di massima sicurezza di Sde Teiman. La polizia ha arrestato anche l’ex procuratore capo, il tenente colonnello Matan Solomosh. Entrambi sono accusati di ostruzione alla giustizia per la fuga di notizie e per il presunto insabbiamento di un’indagine interna su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele, arrestata la procuratrice militare: autorizzò la diffusione di un video che mostra abusi dell’Idf su un detenuto palestinese