Isole minori proroga per i collegamenti | affidamento ponte fino al 2027 poi l' unione di corse statali e regionali

Ennesima proroga per i collegamenti in traghetto con le isole minori. La Regione ha esteso fino al primo novembre 2027 l'affidamento dei servizi integrativi effettuati da Caronte&Tourist isole minori per il trasporto merci, veicoli e passeggeri da e per le Eolie, le Egadi, Ustica e Pantelleria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it