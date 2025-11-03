Isole minori proroga per i collegamenti | affidamento ponte fino al 2027 poi l' unione di corse statali e regionali
Ennesima proroga per i collegamenti in traghetto con le isole minori. La Regione ha esteso fino al primo novembre 2027 l'affidamento dei servizi integrativi effettuati da Caronte&Tourist isole minori per il trasporto merci, veicoli e passeggeri da e per le Eolie, le Egadi, Ustica e Pantelleria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
