Isle of Harris | alghe gin ed eleganza

Fra le centinaia di migliaia di brand che costituiscono la galassia in perenne espansione del gin, alcuni riescono a esprimere alla perfezione i profumi e la cultura del proprio territorio di origine. È raro, perché parecchi gin sono creati «a tavolino» con finalità commerciali e altrettanti sono distillati conto terzi, quindi poco connessi al concetto di terroir. Ma quando succede, beh fa la differenza. È questo il caso di Isle oh Harris gin, distillato nel piccolo villaggio di Tarbert, sull'isola di Harris appunto, nelle Ebridi scozzesi. Un progetto nato nel 2015 dall'impegno della famiglia Burr, che con l'apertura della distilleria intendeva creare una realtà in grado di dare lavoro alla comunità locale, per provare a frenare lo spopolamento dell'isola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

