Isis Varchi Due grandi novità per l’anno scolastico 2026-2027
Arezzo, 03 novembre 2025 – L’Istituto “Benedetto Varchi” di Montevarchi ha annunciato due importanti novità in vista dell’anno scolastico 20262027, destinate a modificare e ampliare l’offerta formativa sia dell’Istituto Professionale sia del Liceo Classico. Per quanto riguarda l’Istituto Professionale, a partire da settembre 2026 gli studenti potranno scegliere la nuova opzione “4+2”. Questo percorso consente di ottenere il diploma dopo quattro anni invece dei tradizionali cinque, con la possibilità di utilizzarlo immediatamente per l’ingresso nel mondo del lavoro o per l’accesso all’università. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
"Che scuola scelgo?" Sabato 11 ottobre 2025 dalle 17:30 alle 19:30 presso l'I.S.I.S. Varchi. "Che scuola scelgo?" è un incontro della durata di 2 ore, rivolto alle famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado - facebook.com Vai su Facebook
Isis Varchi. Due grandi novità per l’anno scolastico 2026-2027 - Arezzo, 03 novembre 2025 – L’Istituto “Benedetto Varchi” di Montevarchi ha annunciato due importanti novità in vista dell’anno scolastico 2026/2027, destinate a modificare e ampliare l’offerta formati ... Come scrive msn.com