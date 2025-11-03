Isis Varchi Due grandi novità per l’anno scolastico 2026-2027

Arezzo, 03 novembre 2025 – L’Istituto “Benedetto Varchi” di Montevarchi ha annunciato due importanti novità in vista dell’anno scolastico 20262027, destinate a modificare e ampliare l’offerta formativa sia dell’Istituto Professionale sia del Liceo Classico. Per quanto riguarda l’Istituto Professionale, a partire da settembre 2026 gli studenti potranno scegliere la nuova opzione “4+2”. Questo percorso consente di ottenere il diploma dopo quattro anni invece dei tradizionali cinque, con la possibilità di utilizzarlo immediatamente per l’ingresso nel mondo del lavoro o per l’accesso all’università. 🔗 Leggi su Lanazione.it

