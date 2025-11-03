Isaksen apre e Zaccagni chiude la Lazio batte il Cagliari | prosegue la striscia positiva di Sarri

La Lazio batte il Cagliari nel posticipo del lunedì della 10a giornata di Serie A. Decisiva una rete di Isaksen per condannare la squadra rossoblu ben organizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

? Lazio, Pedro, Noslin e Isaksen si giocano la fascia sinistra dopo l’infortunio dell’esterno biancoceleste Zaccagni L’infortunio di #Zaccagni apre un varco importante tra gli esterni della #Lazio. #Pedro, #Noslin e #Isaksen, come riportato da Il Corriere del - facebook.com Vai su Facebook

Isaksen e il racconto shock dopo la mononucleosi: "Stavo impazzendo" - dk, Gustav Isaksen ha raccontato il difficile periodo che si è appena lasciato alle spalle, dopo aver vissuto 14 giorni in isolamento a ... Lo riporta corrieredellosport.it

News Lazio / Occasione Isaksen, la fame di Zaccagni: rassegna stampa - Le principali notizie della mattinata di oggi domenica 26 ottobre 2025 riguardanti l'ambiente Lazio tutte a portata di mano su Cittaceleste ... Da msn.com

Isaksen racconta l’isolamento per la mononucleosi: “Sono impazzito, guardavo il soffitto per giorni” - L'attaccante danese durante gli allenamenti iniziò a non sentirsi benissimo e a seguito di controlli ... Secondo fanpage.it