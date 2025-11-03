Irrompe in casa della madre Violato divieto di avvicinamento Arrestato un ventiseienne

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si presenta all’improvviso di notte a casa della madre che aveva maltrattato e vìola il divieto di avvicinamento: per questo i carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 26enne di origini rumene, ritenuto responsabile appunto di avere violato il divieto di avvicinarsi alla madre, sua vittima di reiterate violenze domestiche. La misura cautelare ordinata dall’autorità giudiziaria nei confronti del giovane, disoccupato e già gravato da precedenti di polizia, era stata disposta a seguito di denuncia presentata dalla donna, che aveva raccontato alle forze dell’ordine le violenze a cui il figlio la sottoponeva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

irrompe in casa della madre violato divieto di avvicinamento arrestato un ventiseienne

© Lanazione.it - Irrompe in casa della madre. Violato divieto di avvicinamento. Arrestato un ventiseienne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Madre fugge da casa perchè figlio la picchia, arrestato 52enne - Un 52enne è stato arrestato dalla questura di Padova per aver picchiato la madre che, impaurita, è scappata di casa chiamando il 113. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Irrompe Casa Madre Violato