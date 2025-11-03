Irrompe in casa della madre Violato divieto di avvicinamento Arrestato un ventiseienne
Si presenta all’improvviso di notte a casa della madre che aveva maltrattato e vìola il divieto di avvicinamento: per questo i carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 26enne di origini rumene, ritenuto responsabile appunto di avere violato il divieto di avvicinarsi alla madre, sua vittima di reiterate violenze domestiche. La misura cautelare ordinata dall’autorità giudiziaria nei confronti del giovane, disoccupato e già gravato da precedenti di polizia, era stata disposta a seguito di denuncia presentata dalla donna, che aveva raccontato alle forze dell’ordine le violenze a cui il figlio la sottoponeva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
