Irina Shayk e Bradley Cooper insieme per Lea | il travestimento di famiglia

Halloween 2025 è passato, lasciandosi dietro una scia di travestimenti memorabili. Come ogni anno, anche le star si sono divertite a trasformarsi, per celebrare la più spaventosa delle feste. Mentre molte celeb hanno optato per party esclusivi di soli adulti, chi ha bambini piccoli ha vissuto la magia di “Dolcetto o scherzetto?” in famiglia. È il caso di Irina Shayk, immortalata con un outfit da paura per le strade di New York, insieme alla figlia Lea de Seine e all’ex compagno Bradley Cooper. Ma il costume per la serata nella Grande Mela non ha rappresentato l’unica metamorfosi della top model, che nell’arco di poche ore ha sorpreso tutti con tre look diversi, uno più accattivante dell’altro. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Irina Shayk e Bradley Cooper insieme per Lea: il travestimento di famiglia

