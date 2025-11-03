Irfis approva graduatoria da 3 milioni Schifani | Contributi per informazione libera

Tre milioni di euro sono stati assegnati oggi a 221 imprese editoriali siciliane. Irfis-FinSicilia ha pubblicato le graduatorie definitive, approvandole dopo i controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Tre posizioni escluse a luglio rientrano ora nelle liste degli ammessi. Le graduatorie, suddivise per cartacei, TV, radio, online e agenzie, indicano l’importo complessivo spettante per ciascun beneficiario. Versamenti in arrivo dopo i controlli fiscali. “Sosteniamo concretamente le aziende editoriali – dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – mantenendo gli impegni per un’informazione libera”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

