Iran | Khamenei ' cooperazione con Usa impossibile finché sostiene Israele'

Teheran, 3 nov. (Adnkronos) - La cooperazione tra Iran e Stati Uniti non sarà possibile finché Washington continuerà a sostenere Israele, a mantenere basi militari e a interferire nella regione del Medio Oriente. Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, sui media statali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Khamenei, 'cooperazione con Usa impossibile finché sostiene Israele'

Quale cambiamento sta arrivando in #Iran? Ne parleremo qui, prossimamente... Per la prima volta in quasi quattro decenni, l'Iran è sull'orlo di un cambio di leadership e forse anche di regime. Il regno del leader supremo Ayatollah Ali #Khamenei si avvicina all Vai su Facebook

ACCADDE OGGI, Martedì 18 Ottobre 2022 Iran: Asra Panahi muore a 16 anni dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza perché assieme ad altre compagne di classe si rifiuta di cantare un inno dedicato alla guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei. Sfo - X Vai su X

Iran, Khamenei riappare in tv: “Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa, Israele è stato schiacciato” - “Gli errori degli Stati Uniti non solo non hanno contribuito a risolvere la questione nucleare, ma l’hanno resa molto più complessa e complicata. ilfattoquotidiano.it scrive

Iran, Khamenei riappare in tv: “Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa, Israele è stato schiacciato” - A tracciare il primo bilancio indipendente del bombardamento effettuato dagli Stati Uniti sul principale impianto uraniano di arricchimento ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Iran, Khamenei: “Abbiamo vinto, Usa e Israele non hanno ottenuto nulla”/ “Se attaccati, colpiremo ancora” - Iran, messaggio video dell'Ayatollah Khamenei: "Abbiamo dato un duro colpo al regime sionista, Usa e Israele non hanno ottenuto nulla dalla guerra" Iran, dopo una settimana di silenzio e durante il ... Si legge su ilsussidiario.net