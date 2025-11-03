iOS 26.1 arriva oggi sui tuoi iPhone | 7 cose che devi sapere prima di aggiornare

È finalmente arrivato il momento. Dopo settimane di versioni beta riservate agli sviluppatori e agli iscritti al programma Apple Beta Software, iOS 26.1 fa il suo debutto ufficiale quest’oggi, lunedì 3 novembre 2025. Non si tratta del solito aggiornamento di correzione bug, ma questa release porta con sé un pacchetto corposo di novità che toccano l’interfaccia, la privacy, l’accessibilità e il modo stesso in cui interagiamo quotidianamente con l’iPhone. Apple aveva sorpreso tutti saltando direttamente dalla versione 18 alla 26, una scelta strategica che aveva lasciato perplessi molti utenti. Ora, con questo primo aggiornamento intermedio, la casa di Cupertino dimostra di voler perfezionare rapidamente l’ecosistema introdotto con il major update di settembre, ascoltando anche le richieste della community. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - iOS 26.1 arriva oggi sui tuoi iPhone: 7 cose che devi sapere prima di aggiornare

News recenti che potrebbero piacerti

Buongiorno e buon lunedì Il mio buongiorno oggi arriva con la nuovissima ricetta del blog, un CIAMBELLONE CON LE MELE e dal sapore delizioso di cannella, perfetto per la colazione e la merenda di tutti i giorni. Vi auguro una buona giornata Trovi la ric Vai su Facebook

La #Manovra2026 arriva oggi in Cdm: dopo un acceso confronto sul contributo di banche e assicurazioni, la maggioranza sembra aver trovato un accordo. Il ministro Giorgetti mentre ripartiva da Washington: "Voi non credete ai miracoli, io invece ci credo". - X Vai su X

iOS 26.1 arriva oggi, ecco che cosa cambia e come scaricarlo - La prima versione di aggiornamento del sistema è stata preannunciata da diversi osservatori che ritengono che sia proprio la serata di lunedì quella da tenere d’occhio come momen ... Lo riporta macitynet.it

iOS 26.1 è pronto, arriva oggi l'aggiornamento su iPhone e gli altri OS Apple: tutte le novità attese - 1, con miglioramenti grafici e di stabilità. Riporta multiplayer.it

In iOS 26.1 c’è l’ interruttore per ridurre il Liquid Glass, ecco come funziona - Da quando è stato introdotto con iOS 26, il design Liquid Glass ha diviso gli utenti: per alcuni è una delle innovazioni estetiche più eleganti degli ultimi anni, per altri un effetto un po’ troppo ... Lo riporta macitynet.it