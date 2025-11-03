Io sono Rosa Ricci intervista a Raiz | Devo tanto a Mare Fuori perché ha segnato una rinascita artistica Nel film Salvatore sarà buono e cattivo allo stesso tempo

Superguidatv.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raiz è tornato a vestire i panni di Don Salvatore Ricci nel film “ Io sono Rosa Ricci ” in uscita nelle sale il prossimo 30 ottobre. Un racconto di formazione e rinascita ambientato a Napoli dove Don Salvatore si troverà a scatenare una guerra per salvare sua figlia Rosa Ricci. “Io sono Rosa Ricci”, intervista esclusiva a Raiz. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Raiz sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. L’attore ha parlato così di Don Salvatore: “Sarà cattivo e buono allo stesso tempo. Rispetto alla serie, il film è davvero estremo”. Su Rosa Ricci, il personaggio interpretato da Maria Esposito, ha dichiarato: “Rosa Ricci incarna le tante ragazze di Napoli, del Mediterraneo e di tutte le realtà difficili del mondo”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

io sono rosa ricci intervista a raiz devo tanto a mare fuori perch233 ha segnato una rinascita artistica nel film salvatore sar224 buono e cattivo allo stesso tempo

© Superguidatv.it - “Io sono Rosa Ricci”, intervista a Raiz: “Devo tanto a Mare Fuori perché ha segnato una rinascita artistica. Nel film Salvatore sarà buono e cattivo allo stesso tempo”

Leggi anche questi approfondimenti

io sono rosa ricci"Io sono Rosa Ricci": un melodramma teen che avrebbe potuto essere ben altro - Il film, diretto da Lyda Patitucci, promette al pubblico di svelare il passato dell'amatissima e feroce protagonista di “Mare Fuori”, ... Riporta today.it

io sono rosa ricciIo sono Rosa Ricci, trama e cast del film prequel di Mare Fuori dal 30 al cinema - Con Io sono Rosa Ricci, film in uscita nelle sale italiane a partire da oggi (giovedì 30 ottobre 2025), la regista Lyda Patitucci porta sul grande schermo un racconto intenso e cupo che affonda le ... Come scrive tg24.sky.it

io sono rosa ricciIo Sono Rosa Ricci: l’importanza del ruolo di Andrea Arcangeli nel film - Ecco perché il personaggio di Andrea Arcangeli è così importante nel film con Maria Esposito. Segnala cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Io Sono Rosa Ricci