Io sono Rosa Ricci intervista a Raiz | Devo tanto a Mare Fuori perché ha segnato una rinascita artistica Nel film Salvatore sarà buono e cattivo allo stesso tempo

Raiz è tornato a vestire i panni di Don Salvatore Ricci nel film “ Io sono Rosa Ricci ” in uscita nelle sale il prossimo 30 ottobre. Un racconto di formazione e rinascita ambientato a Napoli dove Don Salvatore si troverà a scatenare una guerra per salvare sua figlia Rosa Ricci. “Io sono Rosa Ricci”, intervista esclusiva a Raiz. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Raiz sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. L’attore ha parlato così di Don Salvatore: “Sarà cattivo e buono allo stesso tempo. Rispetto alla serie, il film è davvero estremo”. Su Rosa Ricci, il personaggio interpretato da Maria Esposito, ha dichiarato: “Rosa Ricci incarna le tante ragazze di Napoli, del Mediterraneo e di tutte le realtà difficili del mondo”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Io sono Rosa Ricci”, intervista a Raiz: “Devo tanto a Mare Fuori perché ha segnato una rinascita artistica. Nel film Salvatore sarà buono e cattivo allo stesso tempo”

