Io so ma non ho le prove | cosa insegna Pasolini alla scuola di oggi a 50 anni dalla sua scomparsa Lettera

Inviata da Simone Billeci - “Io so, ma non ho le prove”. Così scriveva Pier Paolo Pasolini nel novembre del 1974, nel suo celebre articolo “Il romanzo delle stragi”, pubblicato sul Corriere della Sera. Era un grido lucido e disperato, un atto di fede nella coscienza e nell’intelligenza, contro il silenzio complice e la menzogna sistemica. Pasolini dichiarava di “sapere” — non nel senso giudiziario, ma in quello morale, poetico, umano — chi fossero i responsabili di certi mali d’Italia. Eppure, non poteva provarlo. La verità gli appariva chiara, ma non documentabile. L'articolo “Io so, ma non ho le prove”: cosa insegna Pasolini alla scuola di oggi a 50 anni dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

