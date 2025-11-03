Io so che lei dietro le quinte… Ballando con le stelle la rivelazione di Mariotto su Barbara D’Urso

Come ogni lunedì, anche oggi Caterina Balivo ha aperto la puntata de La volta buona con un ampio spazio dedicato a Ballando con le stelle, il programma di punta del sabato sera di Rai Uno. Ma questa volta, tra commenti, filmati e retroscena, la conduttrice ha svelato un episodio inaspettato che riguarda da vicino Barbara d’Urso, una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Tutto è partito da una clip mandata in onda da Balivo in cui Belen Rodriguez, durante un intervento radiofonico, ha raccontato di non essere stata salutata dalla d’Urso nel dietro le quinte dello show durante la seconda puntata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it