Io marte tu mercole | il nuovo spettacolo di Gianluca Scintilla Fubelli e Federica Camba

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GianlucaScintillaFubelli e Federica Camba si raccontano al pubblico, portando sul palco la loro relazione reale, fatta di complicità, differenze, melodie e tante risate attraverso un nuovo spettacolo dal titolo: Io marte, tu mercole. Lo show sarà presentato il 13 marzo 2026 all’auditorium. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

