Io insultata e minacciata da femministe che cercavano solo la gogna Due anni da incubo

Il racconto della compagna del giornalista che ha denunciato Vagnoli, Fonte e Sabene: “Dicono che volevano proteggermi da lui, ma in realtà mi hanno isolata. Volevano essere giustiziere senza tribunali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Io insultata e minacciata da femministe che cercavano solo la gogna. Due anni da incubo”

