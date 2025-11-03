Quando si investe non ci si dovrebbe soffermare su “quanto ha guadagnato il mio portafoglio”, ma “quanto ha guadagnato davvero il mio capitale rispetto al rischio assunto, ai flussi di cassa e ai costi sostenuti”. Detto in modo diretto: la profittabilità si misura con metodo. Serve distinguere tra rendimento del portafoglio e rendimento dell’investitore, perché entrano in gioco versamenti, prelievi, tempistiche di ingresso e uscita. Un check up investimenti professionale parte dalla scelta delle metriche corrette e di un benchmark coerente con l’esposizione reale. Il quadro si completa con l’analisi del rischio: volatilità, drawdown, coerenza tra orizzonte temporale e strumenti detenuti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Investimenti finanziari: come fare un controllo sulla profittabilità dei titoli in portafoglio