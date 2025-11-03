Investimenti finanziari | come fare un controllo sulla profittabilità dei titoli in portafoglio
Quando si investe non ci si dovrebbe soffermare su “quanto ha guadagnato il mio portafoglio”, ma “quanto ha guadagnato davvero il mio capitale rispetto al rischio assunto, ai flussi di cassa e ai costi sostenuti”. Detto in modo diretto: la profittabilità si misura con metodo. Serve distinguere tra rendimento del portafoglio e rendimento dell’investitore, perché entrano in gioco versamenti, prelievi, tempistiche di ingresso e uscita. Un check up investimenti professionale parte dalla scelta delle metriche corrette e di un benchmark coerente con l’esposizione reale. Il quadro si completa con l’analisi del rischio: volatilità, drawdown, coerenza tra orizzonte temporale e strumenti detenuti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’ESG si estende agli investimenti obbligazionari L’ESMA, l’autorità europea per gli strumenti e i mercati finanziari ha definito i criteri attraverso i quali verranno valutate e monitorate le obbligazioni governative europee con finalità ambientali. Si tratta dei cosid - facebook.com Vai su Facebook
Il Parlamento europeo ha deciso di colpire i programmi di “cittadinanza da investimento”, meglio noti come “passaporti d’oro”:schemi che permettono di ottenere un passaporto acquistando immobili o facendo investimenti finanziari. Rivedi "Il caso Sidorov": - X Vai su X
Non fare questo quando vuoi fare un investimento: rischi di buttare solo i tuoi soldi - Cosa non fare quando si intraprende un investimento per non gettare via i soldi inutilmente. Come scrive blitzquotidiano.it
Vocabolario di base per investire in azioni, etf e obbligazioni - Nonostante l'Italia sia la terza economia per prodotto interno lordo, i dati dell’Organizzazione per la ... Come scrive wired.it
Inflazione "sotto controllo": Il segnale che gli investitori aspettavano! - Analisi Mercato di riguardo: DAX, BASF SE NA O. Riporta it.investing.com