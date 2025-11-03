Investì e uccise lo zio di Laura Pausini per poi scappare l' automobilista pirata della strada residente a Rimini

3 nov 2025

Nel pomeriggio, un cittadino straniero di 29 anni, residenteRimini, si è presentato negli uffici della Polizia Locale e ha ammesso di aver investito e ucciso, nel primo pomeriggio di ieri, a bordo di una Opel Astra, il 78enne Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, mentre si trovava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

