Investe la nonna mentre fa retromarcia in un parcheggio | la donna muore schiacciata tra due auto
Nella mattinata di oggi a Chivasso, nel Torinese, una ragazza di 24 anni era alla guida della sua auto quando ha travolto la nonna durante le manovre di parcheggio: per la donna non c'è stato più nulla da fare. La vittima, 79 anni, si chiamava Graziella Ojes. 🔗 Leggi su Fanpage.it
