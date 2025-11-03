Investe la nonna mentre fa retromarcia in un parcheggio | la donna muore schiacciata tra due auto

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi a Chivasso, nel Torinese, una ragazza di 24 anni era alla guida della sua auto quando ha travolto la nonna durante le manovre di parcheggio: per la donna non c'è stato più nulla da fare. La vittima, 79 anni, si chiamava Graziella Ojes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Investe Nonna Mentre Fa