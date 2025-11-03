Investe la nonna con la sua auto finisce in tragedia | nipote 24enne sotto choc
Una tragedia sconvolgente ha scosso questa mattina la tranquilla cittadina di Chivasso, in provincia di Torino. Intorno alle 8, in una via residenziale, una giovane di 24 anni ha investito accidentalmente la propria nonna durante una manovra di parcheggio. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. La vittima, 79 anni, si chiamava Graziella Ojes. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era alla guida della sua Fiat Punto e stava effettuando una retromarcia quando, senza accorgersene, ha colpito la nonna che si trovava dietro il veicolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
NewSicilia. . #TgFlash del 29 ottobre - EDIZIONE SERA • Siccità, stanziati 4,6 milioni di euro per costruire laghetti aziendali • Incidente in via La Farina a Messina: pirata della strada in scooter investe una donna e scappa • Le botte in casa e il racconto alla Vai su Facebook
Investe la nonna in retromarcia e la uccide: Gabriella Ojes muore a 79 anni. La nipote 24enne sotto choc - Alla guida una ragazza di 24 anni, che non si è accorta della donna, rimasta schiacciata tra due auto, la sua Fiat Punto e una ... Si legge su msn.com
Investe la nonna in retromarcia e la uccide, nipote sotto choc: «Stavo parcheggiando, non l'ho vista» - Alla guida una ragazza di 24 anni, che non si è accorta della donna, rimasta schiacciata ... Secondo msn.com
Investe la nonna mentre fa retromarcia in un parcheggio: la donna muore schiacciata tra due auto - Nella mattinata di oggi a Chivasso, nel Torinese, una ragazza di 24 anni era alla guida della sua auto quando ha travolto la nonna durante le manovre di ... Lo riporta fanpage.it