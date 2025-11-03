Investe la nonna con la sua auto finisce in tragedia | nipote 24enne sotto choc

Una tragedia sconvolgente ha scosso questa mattina la tranquilla cittadina di Chivasso, in provincia di Torino. Intorno alle 8, in una via residenziale, una giovane di 24 anni ha investito accidentalmente la propria nonna durante una manovra di parcheggio. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. La vittima, 79 anni, si chiamava Graziella Ojes. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era alla guida della sua Fiat Punto e stava effettuando una retromarcia quando, senza accorgersene, ha colpito la nonna che si trovava dietro il veicolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it