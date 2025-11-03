Intesa sul tartufo bianco | via alla coltivazione sperimentale resistente al clima
ACQUALAGNA (Pesaro Urbino) "Questo Comune è stato precursore di un’economia che ha fatto crescere tanti territori, una strada importante da perseguire per valorizzare la nostra agricoltura e importante per la promozione del borgo del nostro entroterra, che deve diventare sempre più centrale perché qui noi abbiamo un patrimonio che riscoperto può farci diventare protagonisti a tanti livelli". Sono le parole del presidente delle Marche, Francesco Acquaroli (foto, con il sindaco Pier Luigi Grassi), che sabato ha partecipato alla prima giornata della 60ª Fiera internazionale del tartufo bianco di Acqualagna (Pesaro Urbino). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
La 95ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba apre ufficialmente le sue porte! La cerimonia inaugurale ha celebrato l’importanza globale della Fiera, terminando in un momento storico: la firma del Protocollo d’Intesa con le Nazioni Unite. Un riconosci - facebook.com Vai su Facebook
Langhe e Roero in Piazza… con la Granda ad Alba - con la Granda, giunto quest’anno alla XXIV edizione. Segnala atnews.it
Ad Alba nel fine settimana Langhe e Roero in Piazza… con la Granda! - con la ... Si legge su atnews.it
Con Tajani e Zangrillo al via la 94esima Fiera del tartufo bianco d'Alba - Si è aperta con la cerimonia di inaugurazione al Teatro Sociale, con il corteo storico e con il tradizionale taglio del nastro al ... Secondo rainews.it