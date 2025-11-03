Intesa sul tartufo bianco | via alla coltivazione sperimentale resistente al clima

ACQUALAGNA (Pesaro Urbino) "Questo Comune è stato precursore di un’economia che ha fatto crescere tanti territori, una strada importante da perseguire per valorizzare la nostra agricoltura e importante per la promozione del borgo del nostro entroterra, che deve diventare sempre più centrale perché qui noi abbiamo un patrimonio che riscoperto può farci diventare protagonisti a tanti livelli". Sono le parole del presidente delle Marche, Francesco Acquaroli (foto, con il sindaco Pier Luigi Grassi), che sabato ha partecipato alla prima giornata della 60ª Fiera internazionale del tartufo bianco di Acqualagna (Pesaro Urbino). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

